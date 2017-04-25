سيرينا وليامس تدين تصريحات نستازي العنصرية

وكان الاتحاد الدولي لكرة المضرب أوقف نستازي، قائد منتخب بلاده للسيدات في مسابقة كأس الاتحاد للمنتخبات ورمز الرياضة في رومانيا، بسبب سلوكه الفظ والمهين خلال مباراة منتخب بلاده ضد بريطانيا في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت البطلة الأميركية صاحبة 23 لقباً كبيراً في تصريح على حسابها في إنستغرام: "أشعر بالحزن عندما أرى أننا نعيش في مجتمع حيث يمكن لأشخاص مثل إيلي نستازي الإدلاء بتعليقات عنصرية تجاهي وطفلي الذي لم يولد بعد، وكذلك الإدلاء بتصريحات جنسية تجاه زميلاتي".

فخلال مؤتمر صحافي عشية المباراة مع بريطانيا في العاصمة لندن سمع الصحافيون نستازي يقول لأحد أفراد فريقه: "ماذا سيكون لون المولود (طفل سيرينا)، شوكولا أم حليب؟" وذلك خلال تعليقه على إعلان سيرينا الأربعاء إنها تنتظر مولودها الأول.

وبعد ذلك، قام بطل رولان غاروس عام 1973 والبالغ من العمر 70 عاماً، بإهانة صحافية وحكم وقائدة المنتخب البريطاني آن كيوثافونغ واللاعبة جوانا كونتا واصفا الاخيرتين بعبارات نابية.

وأضافت سيرينا وليامس: "أشكر بتواضع الاتحاد الدولي على الاهتمام الذي أولاه لأحداث هذه القضية. سيحظون بدعمي الكامل".

وواجه نستازي أيضاً انتقادات من أسطورة أخرى في بلاده لاعبة الجمباز نادية كومانتشي التي أذلت مواطنها بسبب "سلوكه المهين".

وقالت البطلة الأولمبية 5 مرات، في حسابها على تويتر: "ايلي صديق لي منذ سنوات عدة، ولكن لا يمكنني التغاضي أو الدفاع عنه بخصوص تصريحاته الحقيرة والمهينة".