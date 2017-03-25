سيدات التنس بانتظار بعض التغيرات في القوانين

وتنص اللوائح الحالية على السماح للاعبات بالحصول على وقت مستقطع للحديث مع مدربيهن خلال بطولات الاتحاد لكن قد يتعرضن لغرامة في حال محاولة التواصل مع المدربين أثناء اللعب والمدربين في المدرجات.

ونقلت صحيفة تايمز عن سايمون قوله: "حديث المدربين مع اللاعبات كانت له نتائج إيجابية، أريد إعادة النظر في ذلك بمزيد من التفاصيل، لا أدري متى سيتم تطبيق ذلك لكني لا أفهم لماذا نسمح للمدربين بتوجيه اللاعبات في الملعب ولكن ليس من مقصورة اللاعبات".

وأضاف: "هناك شخصيات عظيمة بين المدربين قد تكون مفيدة للرياضة، هذا شيء أود حقاً أن أراه يتوسع".

ويسمح للاعبات بالحصول على وقت مستقطع واحد للحديث مع المدربين في كلّ مجموعة خلال منافسات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ عام 2009 لكن هذه القاعدة غير مسموح بها في البطولات الأربع الكبرى أو في منافسات الرجال.