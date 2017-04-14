سوك يبلغ ربع نهائي دورة هيوستن

ويسعى سوك الفائز بلقب بطل هذه الدورة عام 2015، إلى احراز لقبه الثالث منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجه في دورتي ديلراي بيتش الأميركية وأوكلاند النيوزيلندية.

وسيواجه سوك في الدور المقبل الإسباني فيليسيانو لوبيز الفائز على الكوري الجنوبي تشانغ هيون 4-6 و6-2 و6-1.

وعانى الأميركي جون ايسنر كثيراً لتخطي عقبة الأرجنتيني ليوناردو ماير الصاعد من التصفيات بفوزه عليه 6-7 (7-5) و7-6 (7-3) و6-3 في مباراة ماراتونية استمرت أكثر من ساعتين.

ويلتقي إيسنر مع مواطنه ارنستو اسكوبيدو في ربع النهائي الذي يشارك في الدورة ببطاقة دعوة.

أما الأميركي الأخر سام كويري فبلغ بدوره ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي بفوزه على الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس 6-4 و6-4.

وتغلب الأميركي ستيف جونسون المصنف رابعاً على الألماني داستن براون 7-6 (14-12) و6-4.

أما المصنف خامساً الإسباني فرناندو فرداسكو فتغلب على الأرجنتيني نيكولاس كيكر 7-6 (7-4) و6-1.