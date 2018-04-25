وكان من المتوقع أن يواجه دجوكوفيتش الإسباني رافاييل نادال في الدور ربع النهائي ولكن أداءه المخيب للآمال منح الفوز لخصمه كليزان، الذي سيواجه أخصائي الملاعب الترابية الإسباني فيليسيانو لوبيز في دور ثمن النهائي.

وبات يتوجب على دجوكوفيتش أن يعيد حساباته ويستعيد مستواه بسرعة مع اقتراب دورة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى الشهر المقبل على ملاعب رولان غاروس.

وما زال دجوكوفيتش يبحث عن استعادة مستواه السابق الذي أهله احتلال صدارة التصنيف العالمي، لذا قرر أن ينتقل إلى كتالونيا من أجل تعويض "عدم خوضه للمباريات"، لكنه لم يتمكن من تفادي خيبة جديدة بعد أسبوع من أداء واعد في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث وصل إلى الدور الثالث وخسر أمام النمساوي دومينيك تييم، ورغم ذلك أعلن أنه بات وأخيراً يلعب بدون أن يشعر بألم. وتراجع الصربي للمركز الثاني عشر عالمياً، لكن لقاء مع المدرب ماريان فايدا في وقت سابق من هذا الشهر أعاد الآمال بشأن رؤيته مجدداً في أعلى المراتب على ملاعب كرة المضرب.

وخرج الصربي بشكل مبكر، للمرة الرابعة توالياً، من رابع دورة يخوضها بعد تعافيه من جراحة طفيفة خضع لها في شباط/فبراير الماضي، لمعالجة إصابة في المرفق يعاني من آثارها منذ صيف العام الماضي.

وفشل دجوكوفيتش المتوج بـ 12 لقباً في البطولات الكبرى، في بلوغ الدور ربع النهائي لأي دورة منذ خروجه من هذا الدور في ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو 2017.

ولم يتأهل دجوكوفيتش إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى سوى مرة واحدة منذ أن أحرز لقب دورة فرنسا المفتوحة عام 2016. وغاب الصربي (30 عاماً) بعدها، ليعود في بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير، حيث خرج من الدور الرابع. وبعد الجراحة، شارك في آذار/مارس في دورتي الماسترز في انديان ويلز وميامي الأميركيتين، وخسر مباراته الأولى في الدورتين وفي مونتي كارلو خرج من الدور الثالث.

وحقق كليزان أول انتصار له على لاعب ضمن العشرين الأوائل منذ أكثر من عامين.

وبدا أن دجوكوفيتش استعاد مستواه في المجموعة الثانية بعد مجموعة أولى قدم خلالها أداء متواضعاً، حيث سيطر من خط الملعب وبدأ في توجيه كراته نحو الزوايا.

وفي المجموعة الثالثة إنهار دجوكوفيتش الذي اشتهر بمحافظته على برودة أعصابه عندما كان في قمة مستواه، فصد كرة ساقطة لكيلزمان في الشباك، قبل أن يخسر كرة على الطائر بعصبية أدت إلى خسارة ارساله 3-4. وارتكب كليزمان خطأ مزدوجا عند ارساله للمباراة، ولكنه حصل على 3 فرص لحسمها وهذا ما تمكن من تحقيقه في فرصته الثانية في وقت كان دجوكوفيتش يهدر فرصه الأخيرة للتعويض.