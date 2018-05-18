ففي ربع نهائي ثاني دورات البريميير للسيدات، حققت سفيتولينا (24 عاما) المصنفة رابعة وحاملة اللقب فوزها الثامن على الالمانية انجليك كيربر الاولى في العالم سابقا والثانية عشرة حاليا 6-4 و6-4، في 13 مواجهة بينهما.

وبعد ان استولت الالمانية (30 عاما) على ارسال منافستها الاوكرانية في الشوط السادس من المجموعة الاولى وتقدمت 4-2، خسرت ارسالها مرتين والمجموعة 4-6.

وانتزعت سفيتولينا ارسال كيربر مرة اخرى في المجموعة الثانية، وبلغت نصف النهائي حيث ستواجه الاستونية آنيت كونتافييت التي ازالت عقبة من امام الطامحات لاحراز اللقب باخراج الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة ثانية وبطلة استراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام الاربع الكبرى، بفوز سهل و6-3 و6-1.

وفي مباراة ماراتونية استغرقت اكثر من ثلاث ساعات و10 دقائق هي الاولى بينهما، تخطت الروسية ماريا شارابوفا عقبة اللاتفية يلينا اوستابنكو الخامسة وبطلة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، بفوز صعب 6-7 (6-8) و6-4 و7-5.

ولم تكن استعدادات اوستابنكو للدفاع عن لقبها في باريس ناجحة، واقتصرت على بلوغ ربع نهائي روما وقبلها شتوتغارت الالمانية.

وتلعب شارابوفا في الدور المقبل مع الفائزة من مباراة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة اولى في العالم والفرنسية كارولين غارسيا السابعة.