سفيتولينا تبلغ نهائي الماسترز

بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة سابعة عالمياً، نهائي بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبات كرة المضرب المحترفات، بفوزها السبت في الدور نصف النهائي على الهولندية كيكي برتنز التاسعة عالمياً 7-5، 6-7 (5-7) و6-4.

وتلتقي الفائزة في نهائي البطولة المقامة في سنغافورة، الفائزة في نصف النهائي الثاني، والذي يجمع في وقت لاحق السبت بين الأميركية سلون ستيفنز السادسة عالمياً، والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثامنة.

وستكون مباراة الأحد أبرز نهائي لسفيتولينا (24 عاماً) في مسيرتها، لاسيما وأنها لم تتمكن بعد من تخطي عتبة الدور ربع النهائي في بطولة كبرى، وبلغت هذه المرحلة في رولان غاروس الفرنسية عامي 2015 و2017، وأستراليا المفتوحة عام 2018. وأحرزت الأوكرانية 12 لقباً في مسيرتها، منها ثلاثة هذه السنة بعد بريزبن الأسترالية، دبي، وروما.

واحتاجت سفيتولينا إلى ساعتين ونصف ساعة لتخطي برتنز، والحفاظ على سجلها المثالي في بطولة سنغافورة بتحقيق فوزها الرابع بعد ثلاث انتصارات في ثلاث مباريات في المجموعة البيضاء.

أما برتنز التي شاركت في البطولة بعد انسحاب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا بسبب الإصابة، فخسرت في المجموعة الحمراء أمام الأميركية سلون ستيفنز، وفازت على الألمانية المصنفة أولى عالمياً سابقاً أنجليك كيربر، واليابانية ناومي أوساكا بالانسحاب.

