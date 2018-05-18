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دوري أبطال أوروبا
تنس

سفيتولينا تبلغ نصف نهائي دورة روما

تـأهلت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا إلى الدور نصف النهائي من دورة روما الايطالية الدولية لكرة المضرب اليوم الجمعة.

AFP

ففي ربع نهائي ثاني دورات البريميير للسيدات، حققت سفيتولينا (24 عاما) المصنفة رابعة وحاملة اللقب فوزها الثامن على الالمانية انجليك كيربر الاولى في العالم سابقا والثانية عشرة حاليا 6-4 و6-4، في 13 مواجهة بينهما.

وبعد ان استولت الالمانية (30 عاما) على ارسال منافستها الاوكرانية في الشوط السادس من المجموعة الاولى وتقدمت 4-2، خسرت ارسالها مرتين والمجموعة 4-6.
وانتزعت سفيتولينا ارسال كيربر مرة اخرى في المجموعة الثانية، وبلغت نصف النهائي حيث ستواجه الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية او الاستونية آنيت كونتافييت.

 

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