سفيتولينا تبلغ نصف نهائي دورة روما

ففي ربع نهائي ثاني دورات البريميير للسيدات، حققت سفيتولينا (24 عاما) المصنفة رابعة وحاملة اللقب فوزها الثامن على الالمانية انجليك كيربر الاولى في العالم سابقا والثانية عشرة حاليا 6-4 و6-4، في 13 مواجهة بينهما.

وبعد ان استولت الالمانية (30 عاما) على ارسال منافستها الاوكرانية في الشوط السادس من المجموعة الاولى وتقدمت 4-2، خسرت ارسالها مرتين والمجموعة 4-6.

وانتزعت سفيتولينا ارسال كيربر مرة اخرى في المجموعة الثانية، وبلغت نصف النهائي حيث ستواجه الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية او الاستونية آنيت كونتافييت.