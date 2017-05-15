زاهلافوفا وشارابوفا في الدور الثاني من بطولة روما

وتلعب زاهلافوفا في الدور الثاني مع السويسرية تيميا باتشينسكي أو المجرية تيميا بابوش.

وتأهلت أيضاً الروسية ماريا شارابوفا، العائدة مؤخراً من إيقاف لمدة 15 شهراً والمشاركة ببطاقة دعوة، بفوزها على الأميركية كريستينا ماكهايل 6-4 و6-2.

وهي الدورة الثالثة التي تخوضها شارابوفا منذ انتهاء إيقافها بسبب تناولها مادة محظورة، وهي وصلت في أول مشاركة لها بعد العودة إلى نصف نهائي دورة شتوتغارت ثم وصلت الأسبوع الماضي إلى الدور الثاني لدورة مدريد، ما فتح الباب أمام اللاعبة الأولى عالمياً سابقاً وصاحبة 5 ألقاب كبرى في بطولات الغراند سلام، لدخول نادي المصنفات الـ200 الأوليات.

وتشارك الروسية التي تلتقي في الدور الثاني الكرواتية ميريانا لوسيتش باروني الفائزة على التشيكي لوسي سافاروفا 7-5 و4-6 و6-3، في دورة روما للمرة التاسعة وسبق لها إحراز اللقب عامي 2011 و2012، وهي تمني النفس بأن تنال بطاقة دعوة أخرى وهذه المرة إلى بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام لهذا الموسم والتي تنطلق في أواخر الشهر الحالي.

وتأهلت أيضاً الألمانية لاورا سيغموند بفوزها على اليابانية ناومي أوساكا 6-2 و6-4، والتشيكية كاترينا سينياكوفا بتغلبها على الصينية شواي جانغ 5-7 و6-3 و7-6 (8-6).

وفازت أيضاً الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا على بطلة أولمبياد ريو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ 6-2 و7-5، والأوكرانية ليسيا تسورنكو على الإيطالية ديبورا كييزا 7-5 و6-2، الألمانية مونا بارتيل على الصينية بنغ شواي 6-1 و3-6 و6-3.