رولان غاروس: شارابوفا تطلب بطاقة دعوة

طلبت الروسية ماريا شارابوفا الموقوفة 15 شهرا عن ممارسة كرة المضرب بسبب تناولها عقارا محظورا، بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة رولان غاروس، بحسب ما اكد رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة برنار غويديتشيلي الجمعة لوكالة فرانس برس.

وتقام بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ارض ترابية في باريس بين 28 ايار/مايو 11 حزيران/يونيو.

وقال غويديتشيلي المنتخب رئيسا للاتحاد الفرنسي في 18 شباط/فبراير "راسلنا وكيل ماريا شارابوفا طلبا للمناقشة".

اضاف "سنقابلها، نستمع لحججها ثم نتحدث مع غي (فورجيه، مدير الدورة)، ونتخذ قرارا".

وتنتهي عقوبة المصنفة اولى عالميا سابقا في 26 نيسان/ابريل المقبل.

وكان غويديتشيلي اشار الخميس الى ان "النزاهة هي احدى التزاماتنا القوية. لا يمكننا من جهة رفع الدعم المالي المخصص لمكافحة المنشطات ومن جهة اخرى... (دعوتها)".

وكان البريطاني المصنف اول عالميا آندي موراي اعتبر، بحسب ما نقلت صحيفة "ذي تايمز"، ان المتنشطين لا يجب ان يحصلوا على بطاقات دعوة لخوض الدورات.

وقال موراي: "أعتقد اننا بحاجة للعمل كي نعود"، في تعليقه على دعوة حاملة لقب رولان غاروس عامي 2012 و2014 لخوض دورات روما (15-21 ايار/مايو)، مدريد (7-13 ايار/مايو) وشتوتغارت (24-30 ايار/مايو).

و"القيصرة" شارابوفا (30 عاما)، حاملة لقب 5 بطولات كبرى، تحتاج الى بطاقة دعوة لدخول الجدول النهائي للاعبات في بطولة فرنسا لأنها غير مصنفة راهنا، ونظرا لإعلان اللائحة قبل خوضها دورة شتوتغارت.

ومن دون دعوة، عليها خوض التصفيات في البطولة المقررة بعد اسبوع من شتوتغارت، ولذلك يتعين عليها حصد نقاط كافية، بمعنى آخر احراز اللقب في المانيا.

وستبلغ الروسية سن الثلاثين قبل اسبوع من خوضها الدورة الالمانية، والتي تقام على ارض ترابية.

ولم تخض شارابوفا اي مباراة رسمية منذ ربع نهائي بطولة استراليا في كانون الثاني/يناير 2016، عندما خسرت امام الاميركية سيرينا وليامس.

واوقف الاتحاد الدولي اللاعبة الروسية في الثامن من حزيران/يونيو 2016 لمدة عامين، بسبب تناولها عقار ميلدونيوم الذي كانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، قد ادرجته على لائحة المواد المحظورة مطلع العام نفسه. الا ان محكمة التحكيم الرياضي (كاس) خفضت العقوبة الى 15 شهرا. علماً أنها تناولت العقار كجزء من علاج طبي دأبت عليه لفترة طويلة.

ولم تتمكن شارابوفا الفائزة بفضية اولمبياد لندن 2012، من المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب الايقاف.