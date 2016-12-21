رفع جوائز بطولة استراليا إلى 36 مليون دولار

وتقام البطولة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 29 منه على ملاعب مدينة ملبورن.

وسينال كل من بطلي فئتي الرجال والسيدات 3.7 ملايين دولار، بينما سيحصل اللاعب الذي يخرج من الدور الأوّل على 50 الف دولار.

وقال مدير البطولة كريغ تيلي "نحن ملتزمون مواصلة تحسين الجوائز على الصعيد الدولي لضمان أن يكافأ كل لاعب محترف بشكل صحيح"، مضيفاً "كان من المهم بالنسبة الينا زيادة جوائز اللاعبين في التصفيات والأدوار الأولى، وقمنا هذه السنة بزيادات حقيقية".

ولا تزال بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية الأولى لجهة قيمة الجوائز المالية بين البطولات الكبرى، مع 46.3 مليون دولار، تليها ويمبلدون الانكليزية (34.7 مليون)، ورولان غاروس الفرنسية (33.3 مليون).