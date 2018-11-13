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دوري أبطال أوروبا
تنس

راينر شوتلر مدرباً لأنجيليك كيربر

أعلن مقربون من النجمة الألمانية أنجيليك كيربر الثلاثاء، تعيين اللاعب الألماني السابق راينر شوتلر مدرباً لمواطنته المتوجة هذا العام ببطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث بطولات الغراند سلام.

AFP

 

وستبدأ اللاعبة البالغة 30 عاماً العمل مع مدربها الجديد البالغ 42 عاماً، والذي سبق له بلوغ المباراة النهائية لبطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، في 2003، بعد عودتها من عطلتها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وتعذر الاتصال بشوتلر للحصول على تعليقه وتأكيد الخبر.

وكانت كيربر فاجأت الجميع في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بإعلانها الانفصال عن مدربها البلجيكي فيم فيسيت، علماً أن المصنفة الأولى عالمياً سابقاً حققت بفضله أحد أفضل مواسمها في مسيرتها الاحترافية بإحرازها لقبين في دورة سيدني الأسترالية وبطولة ويمبلدون، ثالث القابها في الغراند سلام بعد أستراليا وفلاشينغ ميدوز 2016.

وعزا مقربون من كيربر وقتذاك انفصالها عن مدربها السابق في بيان "إلى اختلاف وجهات حول الأداء المستقبلي" في مسيرة النجمة الألمانية.

آنجيليك كيربر
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