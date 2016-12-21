راحة مطولة لكفيتوفا!

ذكر موقع إخباري تشيكي نقلاً عن الطبيب الذي أجرى الجراحة لبترا كفيتوفا التي فازت بلقب بطولة ويمبلدون مرتين أن لاعبة التنس التشيكية لن تتمكن من خوض المنافسات لنحو ستة أشهر.

ونقل موقع إكتوالن الإخباري على الإنترنت عن راديك كيبرل قوله: "عندما تتحدث عن ضغط (المنافسات) على اليد.. فإننا نتحدث عن فترة تصل لستة أشهر (قبل أن يكون بوسعها العودة للمنافسات)."

ينتظر غياب كفيتوفا، التي تعرضت لاعتداء بسكين، عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 شهور

وخضعت كفيتوفا لجراحة استغرقت نحو أربع ساعات بسبب الجروح التي تعرّضت لها في الأصابع الخمس باليد اليسرى التي تلعب بها.

وأكدت كفيتوفا، عقب تعرضها للحادث أمس الثلاثاء وقبل إجراء الجراحة، أنها "محظوظة لبقائها على قيد الحياة" بعد مهاجمتها من قبل شخص اقتحم منزلها حاملاً سكين.

وذكرت كفيتوفا أمس، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: "كما سمعتم. تعرّضت للاعتداء في شقتي من قبل شخص يحمل سكيناً... وعندما حاولت الدفاع عن نفسي ، تعرّضت لإصابة بالغة في يدي اليسرى. إنني مصدومة ولكنني محظوظة للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت: "الإصابة بالغة وخطيرة وأحتاج لعرضها على أطباء متخصصين. ولكن إذا كنتم تعرفوني، فإنني إنسانة قوية وسأقاوم الألم".

ووقع الاعتداء في الشقة التي تقطن بها كفيتوفا في مدينة بروستيوف التشيكية لدى تواجدها في هذه المدينة حيث تقيم اللاعبة بشكل أساسي في مونت كارلو.

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من إعلانها في وقت سابق أمس عن عدم مشاركته في مسابقة كأس هوبمان التي تنطلق فعالياتها مطلع الشهر المقبل بسبب الإصابة.

وذكرت كفيتوفا (26 عاماً)، على صفحة "فايسبوك" الخاصة بالمنتخب التشيكي الذي يشارك في بطولات كأس الاتحاد لفرق السيدات: "ما حدث لي لم يكن مبهجاً ولكنني ألقيته خلف ظهري".

وتعرّضت كفيتوفا المصنفة الحادية عشر عالمياً لطعنات وجروح في اليد اليسرى التي تلعب بها مما أكد عدم مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 16 كانون الثاني/يناير المقبل كما تغيب اللاعبة عن ملاعب التنس حتى منتصف آذار/مارس المقبل على الأقل.

وذكرت وسائل الإعلام التشيكية أن الشخص المجهول، الذي اعتدى على اللاعبة، ادعى أنه مفتش نظام التدفئة حتى يتمكن من الدخول إلى الشقة.

وقال تيكال إن مسيرة كفيتوفا لن تتأثر بالحادث موضحاً: "ستضمد اليد لمدة يومين ثم تضع اللاعبة جيرة اليد حول مكان الإصابة لفترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع".

وأضاف: "الإصابة خطيرة ولكن الجراح أوضح أن كفيتوفا لاعبة شابة وتتمتع بالصحة، ولهذا، لا يوجد سبب يمنعها من استئناف مسيرتها الرياضية".