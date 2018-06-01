ديوكوفيتش يتخطى عقبة باوتيستا وبلغ الدور الرابع

وفاز ديوكوفيتش المصنف 20 في البطولة على باوتيستا آغوت الثالث عشر الذي يشارك في هذه البطولة رغم وفاة والدته الاسبوع الماضي، بأربع مجموعات 6-4 و6-7 (6-8) و7-6 (7-4) و6-2.

وبعد فوزه بالمجموعة الاولى، تقدم الصربي في الثانية 4-1، لكنه فوت الفرصة ثلاث مرات لحسمها، ورمى مضربه بالأرض بقوة تعبيرا عن غضبه فكسره قبل ان يخسرها بشوط فاصل.

واستعاد ديوكوفيتش بعضا من تفوقه في المجموعة الثالثة وانهاها بشوط فاصل ايضا، قبل ان يكسب الرابعة بسهولة ويتأهل الى ثمن النهائي للمرة الثالثة والاربعين في البطولات الاربع الكبرى، معادلا رقم الاميركي جيمي كونورز.

وهي المرة التاسعة على التوالي التي يبلغ فيها ديوكوفيتش ثمن نهائي رولان غاروس، وقال بعد الفوز "استغرقت المباراة اربع ساعات، اني متعب جدا. باوتيستا آغوت لعب بصبر اكثر مني، لكني سعيد جدا بالفوز".

واضاف "باوتيستا آغوت اختصاصي على هذه الارضية من الملاعب، والظروف المناخية كانت صعبة للغاية، فتارة تكون الشمس حارقة وتارة تهطل الامطار. لكن الفوز كان له طعم خاص".

وسيلاقي ديوكوفيتش الذي تراجع الى المركز 22 عالميا في ادنى تصنيف له منذ تشرين الاول/اكتوبر 2006، في الدور المقبل الاسباني الاخر فرناندو فرداسكو الذي اوقف مشوار البلغاري غريغور ديميتروف الخامس بفوزه عليه في الدور الثالث 7-6 (7-4) و6-2 و6-4.

وتميل الكفة لصالح ديوكوفيتش الذي فاز على فرداسكو في عشر من المواجهات الـ 14 التي جمعت بينهما.