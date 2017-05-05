ديوكوفتيش انفصل عن مدربه وفريق عمله لإحداث صدمة ايجابية

وكان فايدا، وهو لاعب سابق، تولى الاشراف على ديوكوفيتش في حزيران/يونيو 2006.

وقال ديوكوفيتش (29 عاما)في بيانه انه يريد احداث صدمة ايجابية، مضيفا "أنا ممتن الى الأبد لماريان، دجاي دجاي (غيبهارد غريتش) وميليان لصداقة دامت لعقد من الزمن، لعملهم الاحترافي والتزامهم من أجل تحقيق أهدافي...".

وتابع ديوكوفيتش الذي خسر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي صدارة تصنيف رابطة المحترفين لمصلحة البريطاني اندي موراي: "انا ألاحق أهدافي، وهدفي الأكبر هو استعادة شعلة الانتصارات على أرضية الملاعب مرة أخرى".

وكان ديوكوفيتش خرج من الدور ربع النهائي لدورة مونتي كارلو الفرنسية قبل اسبوعين بخسارته امام البلجيكي ديفيد غوفين 2-6 و6-3 و7-5، بعدما كان اخفق في كانون الثاني/يناير الماضي في الدفاع عن لقبه بطلا لأستراليا، اولى دورات الغراند سلام، بخروجه من الدور الثاني.

وقال ديوكوفيتش انه لا يريد التسرع في تعيين مدرب جديد، على رغم تفكيره بضرورة اتخاذ هذه الخطوة، مضيفا "أريد استعادة صدارة لائحة تصنيف المحترفين، أريد ان اعود أقوى، وان أكون أكثر مرونة". وذكر انه يريد خوض الدورات حاليا بمفرده وبرفقة اسرته وفريق ادارة اعماله.

في حين رأى فايدا "ان نوفاك يستطيع تقديم الافضل، وانا واثق من ذلك".