دور ميامي: فونيني يقصي نيشيكوري ويواجه نادال في نصف النهائي

ولم يواجه فونيني أدنى صعوبة في اجتياز عقبة نيشيكوري، الذي بدا بعيداً تماماً عن مستواه المعتاد، ليتغلب عليه بنتيجة 6-4 و6-2 خلال 67 دقيقة فقط.

وحقق فونيني بهذا الفوز انتصاره الأول على نيشيكوري خلال مواجهاتهما المباشرة، بعدما فاز اللاعب الياباني في مباراتين سابقتين.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصعد فيها فونيني للمربع الذهبي لإحدى بطولات الأساتذة، ذات الألف نقطة، بعدما بلغ الدور ذاته في بطولة مونتي كارلو عام 2013.

وبات اللاعب الإيطالي أول المتأهلين للمربع الذهبي للنسخة الحالية للبطولة، حيث يلتقي الإسباني رافاييل نادال، المصنف الخامس للبطولة، والفائز على الأميركي جاك سوك، المصنف الثالث عشر 6-2 و6-3.

وبات نادال المصنف أول في العالم سابقاً، على بعد خطوتين من احراز اللقب الأول بعد اخفاقه في النهائي 4 مرات (2005 و2008 و2011 و2014).