دورة واشنطن: بداية ناجحة لتييم وهاليب

وخاض تييم (23 عاماً) أولى مبارياته في الدورة في الدور الثاني، وتغلب فيها على السويدي هنري لاكسونن 6-3 و6-3 في 63 دقيقة.

وهي أكبر دورة يصنف فيها تييم، (السابع عالمياً)، في المركز الأول. وهو بلغ في حزيران/يونيو الماضي، نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات "الغراند سلام"، لكنه خسر أمام الإسباني رافاييل نادال الذي أحرز اللقب بعد ذلك.

وبلغ الدور الثالث المصنف ثانياً في الدورة الياباني كي نيشيكوري بفوزه على الأميركي دونالد يونغ 6-3 و4-6 و7-6 (7-5).

وفي مباريات أخرى ضمن الدور الثاني، فاز الأرجنتيني المصنف 13 خوان مارتن دل بوترو على السلوفاكي لوكاس لاكو 7-5 و6-2، والأميركي جاك سوك الثامن على الروماني ماريوس كوبيل 7-6 (2/7) و7-6 (6/8). كما بلغ التونسي مالك الجزيري الدور الثاني بفوزه على الإيطالي أليساندرو بيغا 7-5 و7-5.

ولدى السيدات، احتاجت هاليب المصنفة ثانية عالمياً إلى 79 دقيقة للتغلب على الأميركية سلون ستيفنز 7-6 (7-3) و6-صفر، وذلك في مباراتها الأولى في الدورة ضمن الدور الثاني.

كما تأهلت الروسية ايكاترينا ماكاروفا السابعة بفوزها على الأميركية جايمي لوب 7-6 (7-4) و6-3.

وتشكل الدورة المقامة على ملاعب صلبة، جزءاً من الاستعدادات لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى التي تقام على ملاعب فلاشينغ ميدوز بدءاً من 28 آب/أغسطس.