دورة هيوستن - جونسون يواجه بيلوتشي في النهائي

وكان سوك اللاعب المصنف أول في الولايات المتحدة، أحرز دورتين منذ مطلع العام الحالي، لكن جونسون تخطى خسارته لإرساله في مطلع المجموعة الحاسمة وخرج فائزاً ليخوض ثالث نهائي له في مسيرته والأولى على ملاعب ترابية وعلى أرض أميركية.

وقال جونسون الذي حاز لقبه الوحيد في دورة نوتنغهام الإنكليزية عام 2016 "أنه أسبوع جيد بالنسبة إلي، ما يزيده رونقاً بأني أملك فرصة أحرز اللقب أمام الجمهور الأميركي".

ولن تكون مهمة جونسون سهلة أمام البرازيلي توماش بيلوتشي الذي حسم جميع ألقابه الأربعة في مسيرته على ملاعب رملية كما هي الحال في هيوستن.

واعترف جونسون بذلك بقوله "بيلوتشي لاعب اختصاصي على الملاعب الترابية وهو يعرف ما يقوم به على هذا النوع من الملاعب وستكون الأمور أكثر تعقيداً من آخر مواجهة جمعت بيننا" في إشارة إلى اللقاء الوحيد بينهما حتى الآن عندما خرج جونسون فائزاً في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2016.

وتغلب بيلوتشي بصعوبة أيضاً على الأميركي إرنستو أسكوبيدو 5-7 و6-4 و6-2.

وحسم بيلوتشي جميع مبارياته في هذه الدورة بثلاث مجموعات وبدأ يشعر بالتعب وقال في هذا الصدد "خوض مباريات من ثلاث مجموعات كل يوم أمر صعب للغاية، لم أحصل على الراحة في أي يوم ويتعين علي أن أقدم مستوى أفضل في النهائي".