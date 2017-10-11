دورة هونغ كونغ: خروج مبكر لفينوس وليامس

وبلغت اليابانية بالتالي الدور ربع النهائي، وهي كانت صدمت الالمانية انجيليك كيربر في الدور الاول من بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية الشهر الماضي.

وهي المباراة الثانية لفينوس وليامس منذ خسارتها امام مواطنتها سلون ستيفنز في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.

ووصلت فينوس الى نهائي بطولتين كبيرتين في ملبورن الاسترالية وويمبلدون الانكليزية لتضمن المشاركة في بطولة الماسترز التي تجمع اللاعبات الثماني الاوليات في العالم للمرة الاولى منذ 2009.

وتقام بطولة الماسترز في سنغافورة من 22 الى 29 تشرين الاول/اكتوبر.

وبلغت ربع النهائي ايضاً الاسترالية داريا غافريلوفا السابعة بفوزها على الاميركية شيلبي رودجرز 6-1 و2-6 و6-2، والروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا السادسة بتغلبها على الاميركية جاكلين كاكو 7-6 (7-3) و6-1.

