دورة نيو هايفن: هاليب تعلن انسحابها بسبب آلام في قدمها

وقالت هاليب المتوجة بلقب دورة مونتريال قبل وصولها إلى نهائي سينسيناتي وخسارتها المفاجئة أمام الهولندية كيكي برتنز "أنا بحاجة للوقت للتعافي في الوقت المناسب قبل بطولة الولايات المتحدة" المقررة بين 27 آب/أغسطس و9 أيلول/سبتمبر.

وتابعت هاليب بعد النهائي الصعب في أوهايو والذي خسرته بثلاث مجموعات أمام برتنز بعد أن حصلت على كرة لحسم المباراة "لقد خضت بعض المباريات الصعبة في الأسبوعين الأخيرين، لذا كان الأمر صعبا".

واستبدلت هاليب التي كان مقررا أن تواجه الإيطالية كاميلا جورجي بالسويسرية بليندا بنسيتش التي خسرت في الدور التمهيدي الأخير.

وفي أبرز نتائج الاثنين، فازت التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين والمصنفة ثالثة على البولندية أنييشكا رادفانسكا 6-1 و7-6 (7-3)، وخسرت التشيكية كارولينا بليسكوفا الرابعة أمام الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا 1-6 و3-6.

