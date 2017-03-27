دورة ميامي: نادال إلى الدور الرابع وانسحاب راونيتش

وخسر نادال المجموعة الاولى نظيفة (صفر-6) امام الالماني المخضرم فيليب كولشرايبر السادس والعشرين قبل ان يهزمه في الاخيرتين 6-2 و6-3 في المباراة الـ1000 في مسيرته.

وهي المرة الرابعة عشرة التي يخسر فيها نادال (30 عاما) المصنف اول في العالم سابقا مجموعة نظيفة قبل ان يعاقب الالماني بقسوة.

وصرح نادال الطامح الى لقب اول في هذه الدورة بعد ان حل وصيفا للبطل 4 مرات اعوام 2005 و2008 و2011 و2014، "في المجموعة الأولى، لعب بشكل ممتاز وكل ما قام به كان على أكمل وجه".

واضاف "الأمر الايجابي هو ان رد فعلي كان جيدا بعد مجموعة صعبة للغاية، واعتقد بأني قدمت كرة مضرب جيدة في المجموعتين الثانية والثالثة".

وبات نادال اللاعب الحادي عشر الذي يخوض 1000 مباراة، وقد فاز في 822 منها، لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم الاميركي جيمي كونورز (1535 مباراة)، وحتى عن صاحب الرقم الثاني غريمه السويسري روجيه فيدرر (1340 مباراة).

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع الفرنسي نيكولا ماهو (35 عاما) الذي بلغ لاول مرة ثمن نهائي احدى دورات الماسترز بفوزه على الارجنتيني غيدو بيا 6-4 و6-3.

انسحاب راونيتش مجددا

وبعد المصنفين اول وثانيا في العالم البريطاني اندي موراي الصربي نوفاك ديوكوفيبتش، بطل الدورة في الاعوام الثلاثة الاخيرة، خسر المنظمون الكندي ميلوش راونيتش الثالث بداعي الاصابة في الحالبين، فانسحب امام الاميركي جاريد دونالدسون الذي سيواجه في الدور المقبل مواطنه جاك سوك الثالث عشر والفائز على التشيكي ييري فيسيلي 6-3 و7-6 (7-صفر).

وخاض راونيتش (26 عاما) الخامس عالميا مباراة الدور الثاني فقط، وكانت الاولى له منذ خسارته نهائي دورة ديلراي بيتش الاميركية (ولاية فلوريدا) الشهر الماضي حيث اضطر بعدها الى اعلان انسحابه من دورتي اكابولكو المكسيكية وانديان ويلز الاميركية للماسترز بسبب اصابة في الفخذ.

وفاز الاميركي دونالد يونغ على الفرنسي بونوا بير 7-6 (7-2) و6-4، وسيلتقي في ثمن النهائي مع الايطالي فابيو فونييني الفائز على الفرنسي الاخر جيريمي شاردي 3-6 و6-4 و6-4.