دورة ميامي: كيربر وهاليب تستمران في التقدم

كما تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية في البطولة بفوزها على مواطنتها بربورا زاهلافوفا ستريكوفا الخامسة عشرة 6-1 و6-4.

واحتاجت بليسكوفا إلى 70 دقيقة لتحقيق الفوز الثاني على مواطنتها في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن، بعد الأول في دورة دبي عام.

وتأهلت إلى الدور ذاته التشيكية الأخرى لوسي سافاروفا بفوزها على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الرابعة 7-6 (7-5) و6-1 في ساعة و49 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لسافاروفا على تشيبولكوفا في 8 مباريات جمعت بينهما وتلعب سافاروفا في ربع النهائي مع الدنماركية كارولين فوزنياكي الثانية عشرة على البطولة التي استفادت من انسحاب منافساتها الإسبانية غاربيني موغوروتسا السادسة في البطولة من المجموعة الثانية بسبب الاصابة.

وحسمت الدنماركية المجموعة الأولى بعد الاحتكام إلى الشوط الفاصل 7-6 (7-1).

كما تأهلت الرومانية سيمونا هاليب الثالثة على حساب الأسترالية المخضرمة سامانتا ستوسور الرابعة عشرة 4-6 و7-5 و6-2 والبريطانية جوانا كونتا العاشرة على الاسبانية لارا أروابارينا 7-5 و6-1.

