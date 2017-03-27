دورة ميامي: كيربر تستمر في التقدم

كما تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية بفوزها على مواطنتها بربورا زاهلافوفا ستريكوفا الخامسة عشرة 6-1 و6-4.

واحتاجت بليسكوفا إلى 70 دقيقة لتحقيق الفوز الثاني على مواطنتها في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن، بعد الأول في دورة دبي عام.

وتأهلت إلى الدور ذاته التشيكية الأخرى لوسي سافاروفا بفوزها على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الرابعة 7-6 (7-5) و6-1 في ساعة و49 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لسافاروفا على تشيبولكوفا في 8 مباريات جمعت بينهما وتلعب سافاروفا في ربع النهائي مع الدانماركية كارولين فوزنياكي الثانية عشرة التي استفادت من انسحاب منافساتها الإسبانية غاربيني موغوروتسا السادسة من المجموعة الثانية بسبب الاصابة.

وحسمت الدانماركية المجموعة الأولى بعد الاحتكام إلى الشوط الفاصل 7-6 (7-1).