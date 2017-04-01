دورة ميامي: كونتا تتوج باللقب على حساب فوزنياكي

توجت البريطانية جوهانا كونتا المصنفة عاشرة بطلة لدورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، ثاني بطولات الماسترز للألف نقطة للرجال والبرميير الالزامية للسيدات، بتغلبها على الدنماركية كارولين فوزنياكي 6-4 و6-3.

وبعد مباراة استمرت قرابة ساعة و36 دقيقة، باتت كونتا (25 عاما) أول بريطانية تحرز لقبا من هذا الحجم منذ 40 عاما.

ورفعت كونتا التي ستتقدم من المركز الحادي عشر الى السابع في تصنيف رابطة المحترفات الذي يصدر الاثنين، رصيدها الى ثلاثة ألقاب من أصل أربع مباريات نهائية (توجت بلقب ستانفورد في 2016 وسيدني وميامي في 2017 وخسرت في بكين عام 2016).

وفي المقابل، فشلت فوزنياكي التي سقطت للمرة الثانية أمام كونتا بعد بطولة أستراليا المفتوحة مطلع السنة الحالية، في استغلال تأهلها الى نهائي ميامي للمرة الأولى في مسيرتها لاحراز لقبها الأول في 2017 والسادس والعشرين في مسيرتها من أصل 45 مباراة نهائية.

وكان هذا النهائي الثالث لفوزنياكي هذه السنة بعد الدوحة ودبي.