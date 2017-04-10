دورة مونتيري: بافليوتشنكوفا تطيح بكيربر مجدداً وتحرز اللقب

وكانت بافليوتشنكوفا تغلبت على كيربر في نهائي 2013، كما أنها توجت باللقب في 2010 و2011، بينما لا تزال الألمانية تبحث عن لقبها الأول.

وقالت بافليوتشنكوفا مبررة سيطرتها على دورة مونتيري: "إنّه مكان مميز بالنسبة إلي، هنا أحرزت باكورة ألقابي".

وأضافت الروسية التي رفعت غلتها من الألقاب إلى 9 في مسيرتها الاحترافية: "مواجهة المصنفة أولى عالمياً أمر استثنائي أيضاً، إنه أمر لا يحصل دائماً وقمت باستغلال فرصتي".

وكسبت الروسية المجموعة الأولى 6-4، لكنها انهارت في الثانية وخسرتها 2-6، وعلقت على الأمر قائلة: "لم تكن لدي الطاقة، كان الطقس حاراً جداً وأنجيليك كانت تلعب افضل مني في تلك اللحظة".

الا أنّ الألمانية المتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، تراجعت في المجموعة الثالثة الحاسمة وخسرت أشواطها الخمسة الاولى لتنهيها الروسية في صالحها 6-1.