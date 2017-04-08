دورة مونتيري: الأربع الأوليات إلى نصف النهائي

وتلتقي الألمانية في مباراتها المقبلة الإسبانية كارلا سواريز نافارو الفائزة على الفرنسية أليزيه كورنيه السابعة بسهولة تامة 6-1 و6-1.

وانتزعت كيربر إرسال واتسون مرتين في مطلع كلّ مجموعة، وأنقذت في المقابل ثماني فرص لخسارة إرسالها.

وقالت كيربر: "أعتقد أن المباراة كانت جيدة، لاسيما في النهاية".

وكانت الألمانية (29 عاماً) بلغت نهائي مونتيري عام 2013 وخسرت أمام الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا، إلا أنها غابت عن النسخ الثلاث الماضية.

وحجزت بافليوتشنكوفا الثانية والمتوجة باللقب في 2010 و2011 و2013 بطاقتها إلى نصف النهائي بصعوبة واحتاجت إلى نحو ساعتين لإقصاء المجرية تيميا بابوش الخامسة 6-2 و3-6 و7-5.

وستواجه بافليوتشنكوفا في نصف النهائي الفرنسية كارولينا غارسيا الثالثة الفائزة على الأميركية جوليا بوسيروب 6-3 و6-2.