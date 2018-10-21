دورة موسكو: اللقب الثالث للروسي خاتشانوف

وخرج الروسي البالغ 22 عاما منتصرا بلقبه الثالث من النهائي الثالث له في دورات رابطة المحترفين، بعد أن توج بطلا لدورتي تشنغدو الصينية عام 2016، ومرسيليا الفرنسي هذا العام.

وفي المقابل، عجز مانارينو (30 عاما) عن افتتاح باكورة ألقابه بعد أن سقط عند العتبة الأخيرة للمرة السادسة في مسيرته.

واحتاج خاتشانوف الى 54 دقيقة فقط لكي يحسم المباراة ويحقق فوزه الثالث على مانارينو من أصل 4 مواجهات بينهما، آخرها يعود الى أوائل العام الماضي في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة حين تغلب على منافسه الفرنسي بثلاث مجموعات.