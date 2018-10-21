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دوري أبطال أوروبا
تنس

دورة موسكو: اللقب الثالث للروسي خاتشانوف

توج الروسي كارن خاتشانوف بلقبه الاحترافي الثالث بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-2 و6-2 الأحد في المباراة النهائية لدورة موسكو في كرة المضرب، مكرسا عقدة منافسه مع المباريات النهائية.

AFP

وخرج الروسي البالغ 22 عاما منتصرا بلقبه الثالث من النهائي الثالث له في دورات رابطة المحترفين، بعد أن توج بطلا لدورتي تشنغدو الصينية عام 2016، ومرسيليا الفرنسي هذا العام.

وفي المقابل، عجز مانارينو (30 عاما) عن افتتاح باكورة ألقابه بعد أن سقط عند العتبة الأخيرة للمرة السادسة في مسيرته.

واحتاج خاتشانوف الى 54 دقيقة فقط لكي يحسم المباراة ويحقق فوزه الثالث على مانارينو من أصل 4 مواجهات بينهما، آخرها يعود الى أوائل العام الماضي في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة حين تغلب على منافسه الفرنسي بثلاث مجموعات.                                    

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