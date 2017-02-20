دورة ممفيس - هاريسون يحرز باكورة ألقابه

ولم يحتج هاريسون (24 عاماً) إلى أكثر من ساعة و16 دقيقة لتحقيق الفوز في أول مباراة نهائية خاضها، علماً بأنه فشل في تخطي نصف النهائي سبع مرات.

واستفاد الأميركي المصنف 62 عالمياً سابقاً من إرسالاته القوية (8 ارسالات ساحقة) ومن توتر منافسه الذي خاض المباراة النهائية الثانية في مسيرته بعد دورة كيتسبويل النمساوية (2016)، وحصل على 12 فرصة لكسر ارسال هاريسون، لكن الأخير حرمه من استغلال أي منها.

وقال هاريسون "الفوز أمر رائع هنا أمام العديد من المتفرجين الذين يعرفوني مذ كنت يافعاً. هنا لعبت أول مباراة في دورات المحترفين"، مضيفاً "إحراز اللقب هو شيء لم أكن أعتقد بأنه ممكن في مسيرتي، علاوة على أنه هنا في هذه الدورة بالذات، فهذا أمر لا يصدق".

وختم "لم يكن هذا النهائي سهلاً، خصوصاً في المجموعة الثانية حيث دانت السيطرة له".

وهاريسون هو أول أميركي يتوّج في ممفيس منذ 2011، وبفضل هذا اللقب سيعادل أفضل تصنيف له حيث سيحتل المركز الثالث والأربعين في التصنيف العالمي لهذا الأسبوع، علماً بأنه كان بين الـ50 الأوائل لفترة قصيرة بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012.