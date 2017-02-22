دورة مرسيليا: سيمون وغاسكيه إلى ربع النهائي

ويلتقي سيمون في ربع النهائي مواطنه الأخر جو ويلفريد تسونغا الثاني أو الروماني إيليا مارشنكو.

ولحق بسيمون إلى دور الثمانية مواطنه ريشار غاسكيه السادس بفوزه على الروسي ميخائيل يوجني 7-5 و6-2.

ويتواجه غاسكيه في مباراته المقبلة مع مواطنه غايل مونفيس الأول أو الأوكراني سيرغي ستاخوفسكي.

كما تأهل الاسترالي نيك كيريوس المصنف ثالثاً وحامل اللقب بفوزه على التونسي مالك الجزيري 6-4 و6-2.

ويلعب كيريوس في ربع النهائي مع مواطنه نيكولا ماهو أو السلوفاكي نوربرت غومبوس.

وفي الدور الأول، فاز الروسي دانييل ميدفيديف على الفرنسي بنوا بير الثامن 5-7 و7-5 و7-6 (7-4).

وأحرز الأسترالي نيك كيريوس المصنف ثالثاً اللقب في 2016.