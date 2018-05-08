دورة مدريد - هاليب تواصل السير بثبات



واحتاجت هاليب إلى ساعة و11 دقيقة للتخلص من عقبة مرتنز المتوجة السبت الماضي بلقب دورة الرباط المغربية.

وكسبت الرومانية الأشواط الثمانية الأولى فارضة أسلوبا هجوميا، وقالت "بعد بضعة أشواط، شعرت أنني بحالة جيدة للغاية في الملعب، كنت واثقة من قدرتي على الفوز"، مضيفة "لقد لعبت بشكل جيد مرة أخرى، إنها فقط مباراتي الثانية في الدورة لكن لدي شعور جيد".

وأكدت هاليب استعدادها الجيد لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس المقررة من 27 أيار/مايو إلى 10 حزيران/يونيو، والتي حلت وصيفة فيها مرتين عامي 2014 و2017.

وتابعت الرومانية (26 عاما) التي لا تزال تبحث عن أول ألقابها الكبيرة "من الصعب مقارنة هذا العام بالعام الماضي، إنه عام آخر، كبرت بسنة ولدي المزيد من الخبرة، هذا أكيد".

وكانت هاليب استهلت حملة الدفاع عن لقبها الأحد بفوز سهل على الروسية إيكاتيرينا ماكاروفا 6-1 و6-صفر في 51 دقيقة.

وتلتقي هاليب في ثمن النهائي التشيكية كريستينا بليسكوفا الـ94 عالميا والصاعدة من التصفيات والتي تغلبت على الإسبانية سارة سوريبيس 7-5 و6-2.

وبلغت الدور ذاته التشيكية بترا كفيتوفا العاشرة بفوزها على البورتوريكية مونيكا بويغ حاملة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والمشاركة ببطاقة دعوة، بنتيجة 6-3 و7-6 (10-8).

وتلعب كفيتوفا الساعية إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنها هذا الموسم بعد سان بطرسبورغ والدوحة وبراغ، في ثمن النهائي مع الإستونية أنيت كونتافيت التي تغلبت على البيلاروسية أليكسندرا ساسنوفيتش 6-2 و4-6 و6-2.

وخرجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة من الدور الثاني بخسارتها أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6-2 و6-7 (3-7) و4-6.

نادال على الخط



ولدى الرجال، يبدأ نادال المرشح الأبرز للحفاظ على لقب الدورة وبطولة رولان غاروس حملته غدا الأربعاء بمواجهة الفرنسي غايل مونفيس.

وتبدو كفة نادال الذي حقق 19 فوزا متتاليا على الملاعب الترابية، راجحة أمام مونفيس حيث تغلب عليه 13 مرة من 15 مواجهة بينهما.

وقال نادال الاثنين عقب معرفته بمواجهة مونفيس "غايل منافس صعب للجميع دائما. إنه لاعب يتمتع بالكثير من المواهب والقدرات (...) سيكون تحديا جميلا".

وأفسد الواعد الكندي دينيس شابوفالوف (19 عاما) احتفالات الفرنسي بونوا بير بعيد ميلاده التاسع والعشرين عندما أخرجه من الدور الثاني بالفوز عليه 7-6 (7-5) و4-6 و6-4.

ويلتقي شابوفالوف في الدور المقبل مع مواطنه ميلوش راونيتش الرابع والعشرين والذي أطاح بالبلغاري غريغور ديميتروف الرابع 7-5 و3-6 و6-3.

وتأهل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والصربي دوسان لايوفيتش إلى الدور ثمن النهائي بفوز الأول على البوسني دامير دجمهور 6-3 و6-3، والثاني على الفرنسي ريشار غاسكيه 7-6 (7-1) و7-6 (7-1).

ويلتقي دل بوترو ولايوفيتش في الدور ثمن النهائي.

واضطر المنظمون لإغلاق سقف الملعب الرئيسي "كاخا ماجيكا" الثلاثاء بسبب المطر في يوم شهد سقوط الكثير من المصنفين.

وفي أبرز مباريات الدور الأول، خرج الإيطالي فابيو فونييني السادس عشر بخسارته أمام الأرجنتيني ليوناردو ماير 3-6 و4-6، فيما فاز الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الحادي عشر على الأميركي جاريد دونالدسون 6-7 (3-7) و6-4 و6-4، ليلتقي الأول مع الإسباني فرناندو فرداسكو الفائز على الإيطالي باولو لورنتسي 7-5 و6-4، والثاني مع الألماني فيليب كولشرايبر الفائز على الياباني يويتشي سوغيتا 6-4 و6-3.

وخرج أيضا الإسباني بابلو كارينيو بوستا التاسع بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش 4-6 و2-6، والأميركي جاك سوك الثاني عشر بخسارته أمام الأوروغوياني بابلو كويفاس 7-6 (7-5) و4-6 و0-6.

