وفي نتيجة مفاجئة أخرى نسبيا، سقطت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا أمام الهولندية كيكي برتنز 4-6، 6-2 و6-3.

وعلى رغم خسارتها المفاجئة، لن تفقد هاليب البالغة 26 عاما صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، وذلك بعد خروج مطاردتها الدنماركية كارولاين فوزنياكي من ثمن النهائي الاربعاء.

وكانت هاليب تأمل في ان تصبح أول لاعبة تحرز اللقب 3 مرات تواليا في مدريد، وهو انجاز عجز عنه ملك الملاعب الترابية الاسباني رافايل نادال، والذي يواصل بنجاح سعيه الى لقبه السادس في مدريد.

وقالت الرومانية بعد اللقاء "لم ألعب بشكل سيء. أضعت بعض الفرص في اللحظات المهمة، ولهذا مالت الأمور لصالحها. كانت تتحرك بشكل جيد ونوعية ضرباتها كانت جيدة، أكان في تبادل الكرات أو الإرسال".

وثأرت كارولينا بليسكوفا لتوأمها كريستينا التي أقصتها هاليب الاربعاء. وبلغت للمرة الثانية نصف النهائي على الاراضي الترابية بعد تتويجها في شتوتغارت في نهاية نيسان/ابريل الماضي.

وقالت بليسكوفا "اعتقد انني لعبت إحدى أفضل المباريات هذه السنة بالتأكيد، وإحدى أفضل المباريات في حياتي على الملاعب الترابية".

وتلتقي في نصف النهائي الفائزة من مواجهة مواطنتها بترا كفيتوفا العاشرة والروسية داريا كاساتكينا الخامسة عشرة.

كما حجزت الفرنسية كارولين غارسيا السابعة بطاقتها الى المربع الاخير بفوزها على الاسبانية كارلا سواريز 6-2 و6-3، لتلاقي برتنز التي أقصت شارابوفا حاملة لقب مدريد 2014.

وتحاول شارابوفا استعادة مستواها منذ عودتها العام الماضي الى الملاعب بعد غياب 15 شهرا بسبب الايقاف على خلفية تناولها مادة منشطة. ويشكل خروجها من مدريد المقامة على ملاعب ترابية، نكسة لاستعدادها لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام على الأرضية نفسها بين 27 أيار/مايو و10 حزيران/يونيو.

وتحمل شارابوفا خمسة ألقاب كبيرة، بينها رولان غاروس الفرنسية مرتين.

وقالت الروسية "ثمة سبب لعدم تمكني من الفوز اليوم. علي تقييم ذلك".