دورة مدريد: نادال يحطم رقم ماكنرو بفوزه في 50 مجموعة تواليا

انجاز نادال جاء في يوم شهد خروج العديد من المصنفين والأسماء البارزة لاسيما الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والبلجيكي دافيد غوفان.

وحقق نادال انجازا لافتا بفوزه في 50 مجموعة تواليا اثر تغلبه على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و6-3، ولقي دل بوترو المصنف رابعا، خسارة مفاجئة في الدور الثالث من رابع دورات الماسترز للألف نقطة، أمام الصربي دوسان لايوفيتش الصاعد من التصفيات 3-6، 6-4 و7-6 (8-6)، بينما حقق البريطاني كايل إدموند مفاجأة إضافية بإقصائه البلجيكي دافيد غوفان الثامن 6-3 و6-3، غداة إقصائه الأول عالميا سابقا الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وحقق النجم الاسباني رافايل نادال انجازا جديدا في مسيرته المظفرة من خلال فوزه في 50 مجموعة تواليا على الملاعب الترابية محطما الرقم القياسي السابق الصامد بحوزة الاميركي جون ماكنرو منذ 34 عاما وذلك خلال فوزه على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و6-3 في الدور ربع النهائي.

وكان ماكنرو حقق هذا الانجاز عام 1984 ومن بينها احراز اللقب في مدريد وقد يحذو حذوه الاسباني الذي سيلتقي النمسوي دومينيك تييم في نصف النهائي الجمعة.

وكان نادال اعترف بان هذا الانجاز لم يخطر في باله لكن ما هو أكيد بان ما تحقق يؤكد ثبات مستوى الماتادور الاسباني في الاشهر الـ12 الاخيرة.

وتتضمن هذه السلسلة الخارقة انتصارات في دورات برشلونة، مونتي كارلو وبطولة رولان غاروس العام الماضي والذي سيكون مرشحا لاحراز لقبها للمرة الحادية عشرة عندما تنطلق في 27 الحالي والتتويج باللقب السابع عشر الكبير في مسيرته.

وشهد ثمن النهائي خروج لاعبين من الأبرز عالميا حاليا، هما دل بوترو وغوفان.

وسقط دل بوترو أمام الصربي دوسان لايوفيتش بنتيجة 3-6، 6-4 و7-6 (8-6)، بينما خسر غوفان أمام إدموند بنتيجة 3-6 و3-6.

ويلاقي لايوفيتش في الدور ربع النهائي الجنوب افريقي كيفن أندرسون المصنف سادسا، بينما يلعب إدموند مع الكندي دنيس شابوفالوف الذي فاز على مواطنه ميلوس راونيتش بنتيجة 6-4 و6-4.

وكان دل بوترو المصنف سادسا عالميا، قد أحرز هذا الموسم لقب دورة انديان ويلز الأميركية للماسترز، بفوزه في النهائي على المصنف ثانيا عالميا السويسري روجيه فيدرر.

وتخطى النمساوي دومينيك تييم الخامس الكرواتي بورنا تسوريتش 2-6، 7-6 (7-5) و6-4، ليبلغ الدور ربع النهائي.