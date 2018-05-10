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دوري أبطال أوروبا
تنس

دورة مدريد: كارولينا بليسكوفا تفاجئ هاليب

فقدت الرومانية سيمونا هاليب لقبها الذي احرزته في العامين الماضيين في دورة مدريد احدى دورات "البريميير" في كرة المضرب، بعد خسارتها الخميس في ربع النهائي امام التشيكية كارولينا بليسكوفا السادسة عالميا 4-6 و3-6.

AFP

وبرغم خسارتها، لن تفقد الرومانية البالغة 26 عاما صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، وذلك بعد خروج مطاردتها الدنماركية كارولاين فوزنياكي من ثمن النهائي الاربعاء.

وكانت هاليب تأمل في ان تصبح اول لاعبة تحرز اللقب 3 مرات تواليا في مدريد، وهو انجاز عجز عنه ملك الملاعب الترابية الاسباني رافايل نادال.

وثأرت كارولينا بليسكوفا لتوأمها كريستينا التي اقصتها هاليب الاربعاء. وبلغت للمرة الثانية نصف النهائي على الاراضي الترابية بعد تتويجها في شتوتغارت في نهاية نيسان/ابريل الماضي.

وتلتقي في نصف النهائي الفائزة من مواجهة مواطنتها بترا كفيتوفا العاشرة والروسية داريا كاساتكينا الخامسة عشرة.

كما حجزت الفرنسية كارولين غارسيا السابعة بطاقتها الى المربع الاخير بفوزها على الاسبانية كارلا سواريز 6-2 و6-3.                                                     

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