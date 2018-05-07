دورة مدريد: شارابوفا الى ثمن النهائي

وهي المرة الاولى التي تحقق فيها شارابوفا فوزين متتاليين منذ الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، في كانون الثاني/يناير. وبعد خروجها من الدور الثالث في ملبورن على يد الألمانية انجيليك كيربر، خرجت شارابوفا من الدور الأول في دورات الدوحة وانديان ويلز وشتوتغارت الالمانية.

وكانت الروسية استهلت مشوارها في دورة مدريد التي توجت بلقبها عام 2014، بالفوز على الرومانية ميهاييلا بوزارنسكو 6-4 و6-1 الاحد.

وقدمت شارابوفا المصنفة 52 عالميا حاليا عرضا جيدا ولعبت بقتالية وأنهت المباراة في صالحها في 92 دقيقة.

وتعاني شارابوفا لاستعادة مستواها، منذ عودتها العام الماضي الى الملاعب بعد غياب 15 شهرا بسبب الايقاف لتناولها مادة ميلدونيوم المحظورة. وتخلت عن خدمات مدربها الهولندي زفن غورينفيلد الذي كانت تتعامل معه منذ 2014.

وضربت شارابوفا موعدا في الدور المقبل مع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش التي تغلبت على الصينية شوياي جانغ 6-4 و4-6 و6-3.

وبلغت الدور ذاته الفرنسية كارولين غارسيا السابعة بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش 6-3 و7-5.

