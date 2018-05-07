دورة مدريد: دجوكوفيتش يقصي نيشكوري من الدور الأول

وفي الدور الأول الاثنين، حقق دجوكوفيتش المصنف عاشرا في الدورة، فوزا سهلا نسبيا 7-5 و6-4، في مباراة امتدت نحو ساعتين، وقدم خلالها المتوج بـ 16 لقبا في البطولات الكبرى، بعضا من اللمحات التي جعلته أحد أبرز اللاعبين في الأعوام الماضية.

وبدا دجوكوفيتش قادرا على التحرك بشكل أفضل على أرض الملعب، وكان حاسما في اللحظات الحرجة. وتبادل دجوكوفيتش ونيشيكوري الذي عانى بدوره من الاصابة في الأشهر الماضية، كسر الارسال في المجموعة الأولى، قبل ان يحقق الصربي كسرا ثانيا في الشوط الأخير منها.

وكرر الصربي كسر الارسال في الشوط الأخير من المجموعة الثانية.

وهي المرة الأولى منذ حزيران/يونيو الماضي، يتمكن فيها ديوكوفيتش من تحقيق فوز على أحد المصنفين العشرين الأوائل في العالم.

وكان الصربي قد خرج من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي أقيمت في تموز/يوليو 2017، وغاب لأشهر عن الملاعب. وعاد مطلع 2018 لفترة وجيزة وشارك في بطولة استراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الرابع، قبل ان يجري في شباط/فبراير عملية جراحية طفيفة لمعالجة إصابة في المرفق الأيمن.

وبعد عودته في آذار/مارس الماضي، عانى دجوكوفيتش لتحقيق نتائج جيدة على أرض الملعب، وخسر بشكل مبكر في انديان ويلز وميامي الأميركيتين (على ملاعب صلبة). الا انه قدم أداء أفضل في دورة مونتي كارلو التي أقيمت الشهر الماضي على ملاعب ترابية، مثلها مثل دورة مدريد، وبلغ الدور الثالث قبل ان يخرج أمام النمسوي دومينيك تييم، قبل ان يخرج بعدها بشكل مفاجئ في مباراته الأولى في دورة برشلونة.

ويلاقي الصربي في الدور المقبل الفائز في المباراة بين البريطاني كايل إدموند والروسي دانييل مدفيديف.

وفي أبرز مباريات الاثنين، بلغ الارجنتيني دييغو شفارتسمان الثالث عشر الدور الثاني بتغلبه على الفرنسي ادريان مانارينو 6-1 و6-3، والكندي ميلوش راونيتش على الارجنتيني نيكولاس كيكر 6-3 و6-2، والفرنسي بونوا بير على مواطنه لوكاس بوي الخامس عشر 6-2 و6-3.

