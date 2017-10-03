دورة طوكيو: راونيتش إلى الدور الثاني وخروج كويري

في الدور الأول الثلاثاء، فاز راونيتش على الصربي فيكتور ترويسكي 6-3 و6-4، وخسر كويري أمام الفرنسي ريشار غاسكيه 4-6 و6-7 (2-7).

وفي الدور الثاني، يلعب راونيتش مع الياباني يويتشي سوغيتا الفائز على الفرنسي بونوا بير 6-4 ثم بالانسحاب، وغاسكيه مع التايواني ين-هسون لو أو الياباني دانيال تارو المشارك ببطاقة دعوة.

وبلغ الدور الثاني أيضاً الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثامن في البطولة بفوزه على الأميركي دونالد يونغ 6-2 و7-5، والأسترالي ماتيو إبدين الصاعد من التصفيات بتغلبه على الكرواتي العملاق إيفو كارلوفيتش 6-4 و6-3.

ويلعب شفارتسمان في الدور المقبل مع الأسترالي برنارد طوميتش الذي كان تغلب على البرتغالي جواو سوزا 6-3 و3-6 و6-3 الاثنين، فيما يلتقي إبدين

مع البلجيكي دافيد غوفان الرابع في البطولة ووصيف بطل العام الماضي أو الإسباني فيليسيانو لوبيز.

وكان غوفان خسر نهائي العام الماضي أمام الأسترالي نيك كيريوس الذي فضل هذا العام المشاركة في دورة بكين.

