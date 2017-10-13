دورة شنغهاي: نادال وسيليتش الى نصف النهائي

ويلتقي نادال في نصف النهائي الكرواتي مارين سيليتش الرابع الفائز على الاسباني الاخر البرت راموس 6-3 و6-4.

وخلافا لمباراته السابقة التي تخطى فيها بسهولة الايطالي فابيو فونييني، فان نادال (31 عاما) واجه صعوبة كبيرة لتكرار فوزه على ديميتروف بعد ان اخرجه من نصف نهائي دورة بكين الاسبوع الماضي في طريقه الى لقبه السابع هذا الموسم والخامس والسبعين في مسيرته.

وهو الفوز العاشر لنادال على ديميتروف في مسيرتهما الاحترافية حتى الان.

وتقدم الاسباني بالتالي خطوة اضافية نحو لقاء قمة مع السويسري روجيه فيدرر في النهائي. ويلتقي الاخير لاحقا الفرنسي ريشار غاسكيه بحثا عن التأهل الى دور الاربعة.

ولم يفز نادال بدورة شنغهاي، وحل وصيفا في 2009.

وبدوره، اقترب سيليتش خطوة اضافية من ضمان المشاركة في بطولة الماسترز للاعبين الثمانية الاوائل في العالم المقررة الشهر المقبل في لندن.

وقال سيليتش "فريقي قام بعمل جيدا فعلا في جميع جوانب ادائي لرفعه الى المستوى الذي يمكنني الحفاظ عليه كل اسبوع، وقد فهمت كل الامور التي كنا نعمل عليها، وكانوا (افراد الفريق) واضحين جدا معي".

وتابع "انا اكثر ثباتا في مستوى الارسال وافوز بالكثير من الارسالات والمباريات".