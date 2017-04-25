دورة شتوتغارت - كوزنتسوفا إلى الدور الثاني

وفي الدور الأول أيضاً، فازت الاستونية انيت كونتافيت على الكرواتية آنا كونيوه 7-6 (7-5) و6-4، واللاتفية أناستازيا سيفاستوفا على الأسترالية سامانتا ستوسور 6-1 و4-6 و6-3، والتشيكية باربورا ستريكوفا على الأميركية جنيفر برادي 6-2 و6-2، والألمانية لورا سيغموند على الصينية شواي زهانغ 6-2 و7-6 (7-4).

وغادرت البولندية أنييسكا رادفانسكا المصنفة السابعة في البطولة منذ الدور الأول بخسارتها أمام الروسية إيكاترينا ماكاروفا 6-2 و6-4.

وتشارك في الدورة الروسية ماريا شارابوفا ببطاقة دعوة بعد انتهاء فترة إيقافها بسبب تناولها عقار ميلدونيوم المحظور منذ بداية العام الماضي.

وتبدأ شارابوفا (30 عاماً) مشوارها الأربعاء في مواجهة الإيطالية المخضرمة روبرتا فينتشي (34 عاماً).

ولم تخض شارابوفا أي مباراة رسمية منذ ربع نهائي بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير 2016، عندما خسرت أمام الأميركية سيرينا وليامس.

وأوقف الاتحاد الدولي اللاعبة الروسية في الثامن من حزيران/يونيو 2016 لمدة عامين، بسبب تناولها عقار ميلدونيوم، الذي كانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) قد أدرجته على لائحة المواد المحظورة مطلع العام ذاته. إلا أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) خفضت العقوبة إلى 15 شهراً.