وتسعى الرومانية الى لقبها الأول في الدورة الأميركية التي تعد من دورات البريميير لدى السيدات، بعدما خسرت مرتين في النهائي: أمام الأميركية سيرينا وليامس في 2015، والإسبانية غاربيني موغوروتسا في 2016.

وقالت هاليب بعد فوزها على الشابة سابالينكا (20 عاما) "في حال قاتلت كما فعلت هنا (في نصف النهائي)، لدي فرصة كبيرة" لإحراز اللقب، مضيفة "ستكون مباراة صعبة" لاسيما وأن اللاعبتين "تتمتعان بثقة كبيرة".

أضافت "سيكون تحديا بالنسبة إلي لخوض مباراة نهائية جديدة هنا ومحاولة الفوز بها. أريد أن أستمتع وأقدم كل ما لدي".

أما بيرتنز المصنفة 17 عالميا، فحققت فوزها الثاني في غضون أسبوع على كفيتوفا المصنفة سادسة عالميا وبطلة ويمبلدون مرتين، بعدما سبق لها إخراجها من الدورة الثالث لدورة مونتريال الكندية.

وسبق لبيرتنز الفوز في الموسم الحالي بدورة تشارلستون الإنكليزية على الملاعب الترابية في نيسان/أبريل، والحلول وصيفة لكفيتوفا في مدريد.

وقالت بيرتنز "أنا سعيدة للغاية بالفوز. كانت مباراة صعبة، وأنا سعيدة لبلوغي المباراة النهائية. وقد أصبت تحسنا على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. لقد قمت بالكثير من العمل للوصول الى لياقة بدنية متقدمة".