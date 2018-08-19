وفي نصف النهائي السبت، فاز فيدرر المصنف أول في سينسيناتي، على البلجيكي دافيد غوفان الحادي عشر بانسحاب الأخير من المجموعة الثانية بسبب الإصابة. وكانت النتيجة تعادل اللاعبين 1-1 في المجموعة، بعد فوز فيدرر بالأولى 7-6 (7-3). أما ديوكوفيتش المصنف عاشرا، فتجاوز الكرواتي مارين سيليتش السابع 6-4، 3-6 و6-3.

وتحمل المباراة النهائية التي تقام مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، الرقم 46 في تاريخ المواجهات بين فيدرر (37 عاما) وديوكوفيتش (31 عاما). ويتفوق الصربي بفارق فوز واحد (23 مقابل 22).

وسيكون لكل من اللاعبين هدفه من النهائي: فالسويسري يسعى الى إحراز لقب سينسيناتي للمرة الثامنة، أما الصربي فيسعى الى إحراز لقبها للمرة الأولى، علما أنه اللقب الوحيد الذي لا يزال ينقصه من دورات الماسترز.

وانسحب غوفان بعد 62 دقيقة على بداية مباراته ضد فيدرر، علما أنه طلب بعد المجموعة الأولى تدخل المعالج الفيزيائي بسبب آلام في الكتف.

وقال فيدرر "لاحظت أنه (غوفان) لم يكن يرسل بشكل جيد (...) الا أنني لم أتأكد من وجود مشكلة ما سوى بعدما خضع للعلاج".

وتابع "كان من الواضح أنه غير مرتاح، الا أنني اعتقدت أنه سيتابع"، من دون أن يخفي في الوقت ذاته سعادته بأن المباراة "كانت سهلة نسبيا".

وفضل فيدرر التركيز على النهائي مع ديوكوفيتش، وهو الثاني بينهما في سينسيناتي بعد 2015 يوم فاز السويسري بمجموعتين. وتعود المواجهة الأخيرة بين اللاعبين الى نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة 2016، وانتهت بفوز ديوكوفيتش الذي يتفوق على السويسري في ثلاث من آخر أربع مباريات بينهما.

وقال فيدرر "لدي مباراة نهائية صعبة ضد منافس قوي".

من جهته، فاز ديوكوفيتش المتوج الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والعائد مؤخرا بعد غياب بسبب الإصابة، على سيليتش 6-4، 3-6، 6-3.

واحتاج الصربي الى ساعتين ونصف ساعة لتحقيق فوزه الـ15 في 17 مواجهة ضد سيليتش بطل سينسيناتي 2016.

وقال ديوكوفيتش أن المباراة كانت "صعبة، الا أنني راض جدا عن بلوغ النهائي لمرة جديدة هنا (...) آمل أن أتمكن من تحقيق (اللقب) هذه المرة".

ويسعى اللاعبان الى الاستعداد بشكل مثالي لبطولة الولايات المفتوحة، آخر البطولات الكبرى لهذا الموسم، والتي تنطلق في 27 آب/أغسطس، حيث سيسعى فيدرر الى إحراز لقبه السادس فيها والـ 21 في الغراند سلام، بينما يأمل فيدرر في التتويج بها للمرة الثالثة والـ 14 في البطولات الكبرى.

