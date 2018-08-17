كما بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا الدور نفسه في الدورة التي تعد من دورات "البريمير" لدى السيدات، بفوزها على الأسترالية آشلي بارتي السادسة عشرة.

واحتاج السويسري الذي يشارك في أول دورة له منذ فقدانه لقبه في بطولة ويمبلدون الإنكليزية بخسارته في ربع النهائي أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون الشهر الماضي، إلى 72 دقيقة فقط لتخطي الأرجنتيني ليوناردو ماير 6-1، 7-6 (8-6) في سينسيناتي الجمعة.

ويلتقي فيدرر في وقت لاحق الجمعة، مواطنه ستانيسلاس فافرينكا الفائز على المجري مارتون فيسكوفيكس 6-4، 6-3.

وقال فيدرر "لم ألعب مرتين في اليوم نفسه منذ زمن طويل (...) إلا أنني مسرور لمواجهة ستان مجددا".

كذلك بلغ دجوكوفيتش ربع النهائي بفوزه على حامل اللقب البلغاري غريغور ديمتيروف 2-6، 6-3 و6-4.

وواصل الصربي المتوج في تموز/يوليو بلقب بطولة ويمبلدون، مسيرته الناجحة في الدورة الأميركية، وهو يلاقي في وقت لاحق الجمعة، الكندي ميلوش راونيتش.

وتأهل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع إلى ربع النهائي بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس الخامس عشر 7-6 (7-4)، 6-7 (6-8)، 6-2، ليلتقي في ربع النهائي البلجيكي دافيد غوفان الحادي عشر الذي تغلب على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون السادس بنتيجة 6-2 و6-4.

واحتاج غوفان إلى مجموعتين للتخلص من أندرسون وصيف دجوكوفيتش في ويمبلدون، في مباراة سدد فيها أندرسون تسع ضربات إرسال ساحقة "آيس".

فوز ثان لهاليب على بارتي



ولدى السيدات، تمكنت هاليب من تعويض تخلفها بكسر للإرسال في كل من المجموعتين الأولى والثانية، لتتغلب على بارتي 7-5، 6-4.

وهي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تتفوق الرومانية على الأسترالية، بعد لقائهما في نصف نهائي دورة مونتريال الكندية الأسبوع الماضي.

وقالت هاليب "كانت مباراة صعبة وكانت منافسة قاسية. كان من الصعب علي إيجاد ايقاعي المعهود، وواجهنا سويا مصاعب أثناء المباراة".

وتعود هاليب إلى الملعب في وقت متأخر لتلتقي الأوكرانية ليسيا تسورينكو الفائزة على الروسية إيكاترينا ماكاروفا 7-6 (7-5)، 6-2.

وفازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة على الأميركية الناشئة أماندا أنيسيموفا (16 عاما) 6-4، 6-4. وتلتقي سفيتولينا في ربع النهائي الهولندية كيكي بيرتينز الفائزة على الإستونية أنيت كونتافيت 6-3، 2-6، و6-3.

