دورة سينسيناتي: ديوكوفيتش وسيرينا الى الدور الثاني وخروج موراي

ولدى السيدات، بلغت الأميركية سيرينا وليامس المصنفة الأولى عالميا سابقا الدور الثاني، مثلها مثل البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، وذلك في الدورة التي تسبق بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم، والتي تنطلق في نيويورك في 27 آب/أغسطس الحالي.

وتفوق الصربي ديوكوفيتش المصنف أول عالميا سابقا، على الأميركي ستيف جونسون 6-4، 7-6 (7-4) في الدور الأول.

وكسر ديوكوفيتش الساعي الى لقب أول في هذه الدورة، وهي الوحيدة من دورات الماسترز التي لم يفز بها بعد، إرسال منافسه في الشوط التاسع للمجموعة الأولى وتقدم 5-4، قبل أن يفوز على إرساله ويحسم المجموعة. وفي الثانية، تقدم 3-صفر قبل أن يعادل منافسه، ثم فشل في الإفادة من خمس فرص أتيحت له للحسم، قبل أن يجره جونسون الى شوط فاصل ("تاي برايك")، حسمه الصربي من الفرصة الرابعة التي أتيحت له.

ويلتقي ديوكوفيتش المتوج بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي، في الدور الثاني الفرنسي أدريان مانارينو الفائز على الإيطالي ماركو تشيتشيناتو 6-7 (7-9)، 6-2، 7-6 (9-7).

وكان الصربي خرج من الدور الثالث لدرة تورونتو الكندية الأسبوع الماضي بخسارته أمام الناشئ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (19 عاما) الذي بلغ المباراة النهائية وخسر أمام الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا، والذي أعلن انسحابه من سينسيناتي للراحة قبل فلاشينغ ميدوز.

أما فافرينكا، فتفوق على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان المصنف 12 بنتيجة 6-2، 4-6، 6-3، ليلتقي في الدور الثاني الياباني كي نيشيكوري الفائز على الروسي أندري روبليف 7-5، 6-3.

وفي أبرز نتائج الدور الأول، فاز الأميركي سام كويري على مواطنه جون إيسنر المصنف تاسعا 6-4، 6-7 (5-7)، 7-6 (7-5).

في المقابل، فشل البريطاني أندي موراي المصنف أول عالميا سابقا، في تخطي الدور الأول وخسر أمام الفرنسي لوكاس بويي 1-6 و6-1 و4-6.

وعانى موراي هذا الموسم، اذ يحتل حاليا المركز 375 حاليا، بعد غياب لنحو عام عن الملاعب بسبب إصابة في الورك وإجراء عملية جراحية مطلع العام الحالي. وهو كان قد انسحب من ربع نهائي دورة واشنطن قبل نحو أسبوعين بسبب الإرهاق.

وقال البريطاني "بدنيا كنت على ما يرام (...) لكن ربما لم تكن ردود فعلي بالسرعة التي كنت أرغب بها".

65 دقيقة لسيرينا على الملعب

ولدى السيدات، نجحت سيرينا في تحقيق عودة ناجحة بفوزها على الأسترالية داريا غافريلوفا 6-1، 6-2 في 65 دقيقة.

وكانت الأميركية حاملة 23 لقبا في بطولات الغراند سلام، قد تلقت أسوأ خسارة في مسيرتها قبل نحو أسبوعين أمام البريطانية جوهانا كونتا 1-6، صفر-6 في 51 دقيقة في دورة سان خوسيه الأميركية.

وتمكنت وليامس من تحقيق فوزها الحادي عشر تواليا في سينسيناتي، حيث توجت باللقب عامي 2014 و2015، وغابت عن النسختين السابقتين.

وقالت سيرينا التي تلتقي في الدور الثاني التشيكية بترا كفيتوفا "المباراة لم تكن سهلة بصرف النظر عما انتهت اليه نتيجتها (...) شعرت بالراحة بعدما كسرت إرسالها للمرة الاولى، لكني أدركت أنه يجب مواصلة الضغط والاستمرار في تقديم الأداء القوي تحسبا للآتي (أثناء المباراة)".

الى ذلك، فازت أزارنكا على الإسبانية كارلا سواريز 6-7 (5-7)، 6-2 و6-4، والأميركية ماديسون كيز على مواطنتها بيتاني ماتيك ساندز المشاركة ببطاقة دعوة 3-6، 7-6 (7-3)، 6-4.

