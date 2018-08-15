دورة سينسيناتي: خروج زفيريف من الدور الثاني



وتأتي خسارة زفيريف الذي حقق 43 فوزا هذه السنة، بعد خروجه من ربع نهائي دورة تورونتو الكندية أمام اليوناني اليافع ستيفانوس تسيتسيباس.

وقلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف عاشرا تأخره بمجموعة أمام الفرنسي أدريان مانارينو إلى فوز أهله إلى الدور الثالث 4-6 و6-2 و6-1.

وودّع التونسي مالك الجزيري البطولة بخسارته أمام الكندي ميلوش راونيتش 3-6 و5-7.

وكان الإسباني المصنف أول عالميا رافاييل نادال (32 عاما) اختار أن يستريح في سينسيناتي بعد تتويجه بلقب دورة تورونتو، للتركيز على الدفاع عن لقبه في فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام بعد أسبوعين.

ويشارك السويسري روجيه فيدرر (37 عاما)، الأعلى تصنيفا في سينسيناتي والمتوج فيها سبع مرات، للمرة الأولى لهذا الموسم على الملاعب الصلبة بعدما غاب عن تورونتو. كما ستشكل الدورة الأميركية، محطة عودة لفيدرر إلى الملاعب منذ فقدانه لقبه في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الكبرى، بخسارته في ربع النهائي أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون في 11 تموز/يوليو الماضي.

ولدى السيدات، تأهلت الأميركية سلون ستيفنز، حاملة لقب بطولة فلاشينغ ميدوز، بسهولة إلى الدور الثالث على حساب الألمانية المتأهلة من التصفيات تاتيانا ماريا 6-3 و6-2.

وبلغت المصنفة ثالثة التي خسرت نهائي دورة مونتريال الكندية الأسبوع الماضي أمام الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا، نصف النهائي العام الماضي في سينسيناتي قبل أن تسقط أمام الرومانية.

لكن الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة سابعة ودّعت باكرا أمام الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-2 و4-6 و4-6، قبل أن تتوقف المباريات بسبب الأمطار.