دورة سيدني: رادفانسكا في النهائي وترويسكي يمر دون أن يلعب

أصبحت البولندية أنييسكا رادفانسكا المصنفة ثانية على بعد فوز واحد من لقبها الثاني في دورة سيدني الدولية في كرة المضرب، ببلوغها المباراة النهائية بعد فوزها الخميس في نصف النهائي على التشيكية باربورا ستريكوفا بسهولة 6-1 و6-2.

واستفادت رادفانسكا التي سبق لها إحراز لقب هذه الدورة عام 2013، من الإرهاق الذي تعاني منها ستريكوفا جرّاء المباراة الماراتونية التي خاضتها الأربعاء ضد الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة عاشرة حيث احتاجت اإلى 3 ساعات و22 دقيقة لكي تتخطى الأخيرة في ظل أجواء حارة ودرجة حرارة بلغت 40 مئوية.

ولم تجد رادفانسكا (27 عاماً ومصنفة ثالثة عالمياً) أي صعوبة تذكر في تحقيق فوزها السابع من أصل 7 مواجهات جمعتها بستريكوفا، وبلوغ نهائي هذه الدورة للمرة الثانية بعد 2013 (توّجت باللقب على حساب السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا)، حيث ستواجه الفائزة من مباراة البريطانية يوهانا كونتا السادسة والكندية أوجيني بوشار.

وستخوض رادفانسكا النهائي الثامن والعشرين في مسيرتها وهي تأمل إحراز لقبها الحادي والعشرين من أجل التحضير بأفضل طريقة لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى والتي تنطلق الإثنين المقبل.

وأكدت رادفانسكا التي تبقى أفضل نتيجة لها في أستراليا المفتوحة وصولها إلى نصف النهائي عامي 2014 و2016، أنها على أتم الاستعداد لخوض غمار أولى البطولات الكبرى لهذا الموسم.

وقالت وصيفة بطولة ويمبلدون لعام 2012: "أعتقد أني أتحسن من مباراة إلى أخرى. أحب حقاً اللعب في أستراليا. أحب نوعية الملاعب. ألعب بارتياح هنا وفي ملبورن (حيث تقام بطولة أستراليا المفتوحة)".

وتابعت: "أنا سعيدة وحسب ببلوغ مباراة نهائية أخرى، لاسيما هنا حيث تكون الدورة قوية على الدوام".

ورأت اللاعبة البولندية أنّ "الأمر الأهم هو أن تدخل في وتيرة المباريات... أنا جاهزة لغد ومباراتي الأخيرة قبل ملبورن".



ترويسكي يسجّل حضوراً بـ"المجان" في المربع الذهبي

لدى الرجال، واصل الصربي فيكتور ترويسكي المصنف ثالثاً حملة الدفاع عن لقبه وبلغ الدور نصف النهائي دون أن يلعب بعد انسحاب منافسه الألماني فيليب كولشرايبر الخامس بسبب إصابة في ظهره.

وأعفي ترويسكي من الدور الأول على غرار المصنفين الثلاثة الأوائل الآخرين واستهل حملته الأربعاء بالفوز على الإيطالي باولو لورنتسي، محققاً انتصاره الثالث عشر توالياً في دورة سيدني.

وكان ترويسكي (30 عاماً ومصنف 29 عالمياً) توّج باللقب في الموسمين الماضيين على حساب الكازاخي ميخائيل كوكوشكين والبلغاري غريغور ديميتروف توالياً.

ويأمل ترويسكي بلوغ النهائي للسنة الثالثة على التوالي لكن عليه تخطي اللوكسمبورغي جيل مولر السادس الذي أقصى الأوروغواياني بابلو كويفاس الثاني بالفوز عليه 7-6 (7-5) و6-4.

وتأهل إلى دور الأربعة أيضاً الروسي أندري كوزنستوف بفوزه على الإسباني بابلو كارينو بوستا الرابع 2-6 و6-4 و6-1، وهو سيلتقي النمساوي دومينيك ثييم الأول أو البريطاني دانيال إيفانز.