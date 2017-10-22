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الدوري الإنكليزي الممتاز
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AFP

دورة ستوكهولم: دل بوترو يحتفظ باللقب

احتفظ الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، المصنف 19 عالميا، بلقبه بطلا لدورة ستوكهولم السويدية الدولية في كرة المضرب، وذلك بفوزه الأحد في النهائي على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و6-2.

واللقب هو الأول هذا الموسم لدل بوترو الذي وصل الاسبوع الماضي الى نصف نهائي دورة شنغهاي للماسترز، رافعا رصيده بالمجمل الى 20 لقبا في مسيرته الاحترافية.

واسترد الأرجنتيني اعتباره من منافسه المصنف ثامنا عالميا، لأنه خسر مواجهتين الأوليين أمام ديميتروف لكن هذه المرة فرض افضليته تماما بفضل ارساله القوي (9 ارسالات ساحقة) وحسم اللقاء في ساعة و25 دقيقة.

وحرم دل بوترو منافسه البلغاري من احراز لقبه الرابع هذا الموسم وتعزيز حظوظه بالمشاركة في بطولة الماسترز التي تجمع افضل ثمانية لاعبين للموسم، وهو يحتل حاليا المركز السادس.
                  
                  

 

خوان مارتن دل بوترو
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