دورة ستانفورد - انسحاب شارابوفا بسبب الاصابة

وكتب المنظمون على تويتر "نعلن بحزن أن ماريا شارابوفا انسحبت بناء على نصيحة الطبيب بخصوص ذراعها اليسرى".

وكانت شارابوفا استهلت مشوارها في الدورة بفوزها الاثنين على الأميركية جنيفر برايدي 6-1 و4-6 و6-صفر، وهي المباراة الأولى لها في الولايات المتحدة منذ آذار/مارس 2015.

وتشارك شارابوفا (30 عاماً) في ستانفورد ببطاقة دعوة بسبب تراجع تصنيفها العالمي (171 حالياً) لابتعادها 15 شهراً تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد ثبوت تناولها مادة ميلدونيوم المحظورة، ومن ثم لغيابها منذ 16 أيار/مايو بسبب الاصابة، ما حرمها المشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربعة الكبرى.

وتوجهت الروسية إلى المشجعين قائلة "ينتابني شعور بأني أريد أن أعانق كل واحد فيكم وأقول له شكراً. إنها مباراتي الأولى في الولايات المتحدة منذ وقت طويل".

وعادت شارابوفا إلى الملاعب في نيسان/أبريل، فشاركت في دورات شتوتغارت الألمانية ومدريد الإسبانية وروما الإيطالية حيث انسحبت من الدور الثاني للإصابة.

وبعد دورة ستانفورد، كان من المقرر أن تشارك المصنفة أولى في العالم سابقا وصاحبة خمسة ألقاب كبيرة، ببطاقة دعوة أيضاً في دورة تورونتو الكندية من 7 إلى 13 آب/أغسطس.

وتلقت الروسية دعوة أيضاً للمشاركة في دورة سينسيناتي الأميركية، وذلك في أطار الدورات الإعدادية لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى.