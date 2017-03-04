دورة ساو باولو: راموس وكويفاس إلى المباراة النهائية

بلغ الاسباني البرت راموس والاوروغوياني بابلو كويفاس المصنفان ثانيا وثالثا على التوالي المباراة النهائية لدورة ساو باولو الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها اكثر من 520 الف دولار.

في الدور نصف النهائي اليوم السبت، فاز راموس على البرتغالي جواو سوزا الرابع 6-7 (5-7) و7-5 و6-2، وكويفاس حامل اللقب على الاسباني بابلو كارينيو بوستا الاول ووصيف بطل الموسم الماضي 6-3 و7-6 (7-2).

وكان كويفاس فاز في نهائي العام الماضي على كارينيو بوستا 7-6 (7-4) و6-3، علما بأنه توج بلقب العام قبل الماضي على حساب الايطالي لوكا فاني.

والتقى كويفاس وراموس 4 مرات حتى الان وكانت الغلبة للاوروغوياني 3 مرات، الاولى عام 2010 في دورة فالنسيا، والثانية والثالثة العام الماضي في دورتي بوينس ايرس وبرشلونة، مقابل خسارة واحدة كانت في دورة مدريد للماسترز عام 2015.

في المباراة الاولى، حقق راموس فوزه الثالث على سوزا في 5 مواحهات بينهما حتى الآن.

وهي المباراة النهائية الرابعة لراموس في مسيرته الاحترافية بعد الاولى في دورة الدار البيضاء المغربية عام 2012 عندما خسر امام مواطنه بابلو اندوخار، والثانية في دورة تشنغدو الصينية في ايلول/سبتمبر الماضي والتي خسرها ايضا امام الروسي كارن خاتشانوف، والثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في دورة باشتاد السويدية عندما ظفر باللقب الاول في مشواره الاحترافي.

وفي الثانية، تغلب كويفاس على كارينيو للمرة الثالثة في 4 مباريات بينهما حتى الآن.

وهي المباراة النهائية التاسعة لكويفاس صاحب 5 القاب حتى الآن هي باشتاد السويدية عام 2014 واوماغ الكرواتية في العام ذاته وساو باولو عامي 2015 و2016 وريو دي جانيرو 2016.