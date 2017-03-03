دورة ساو باولو: راموس وسوزا الى نصف النهائي

بلغ الاسباني البرت راموس والبرتغالي جواو سوزا المصنفان في المركزين الثاني والرابع على التوالي الدور نصف النهائي من دورة ساو باولو الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها اكثر من 520 الف دولار.

في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة، فاز راموس على الارجنتيني غيدو بيا 6-4 و3-6 و6-4، وسوزا على الارجنتيني الاخر فيديريكو دلبونيس السابع 6-3 و6-1.

ويلتقي راموس وسوزا في دور الاربعة غدا السبت.

ويلعب الاوروغوياني بابلو كويفاس بطل الموسم الماضي مع الارجنتيني الاخر دييغو شفارتسمان السادس، والاسباني بابلو كارينيو بوستا الوصيف والمصنف اول مع الايطالي فابيو فونييني الخامس.

وكان كويفاس فاز في نهائي العام الماضي على كورينيو بوستا 7-6 (7-4) و6-3.