دورة ساو باولو: راموس الى المباراة النهائية

بلغ الاسباني البرت راموس المصنف ثانيا المباراة النهائية لدورة ساو باولو الدولية لكرة المضرب البالغة جوائزها اكثر من 520 الف دولار، بفوزه على البرتغالي جواو سوزا الرابع 6-7 (5-7) و7-5 و6-2 السبت في نصف النهائي.

وهو الفوز الثالث لراموس على سوزا في 5 مواحهات بينهما حتى الآن.

كما انها المباراة النهائية الرابعة لراموس في مسيرته الاحترافية بعد الأولى في دورة الدار البيضاء المغربية عام 2012 عندما خسر امام مواطنه بابلو اندوخار، والثانية في دورة تشنغدو الصينية في ايلول/سبتمبر الماضي والتي خسرها ايضا امام الروسي كارن خاتشانوف، والثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في دورة باشتاد السويدية عندما ظفر باللقب الاول في مشواره الاحترافي.

ويلتقي راموس في النهائي مع مواطنه بابلو كارينيو بوستا الاول ووصيف بطل الموسم الماضي او الاوروغوياني بابلو كويفاس الثالث وحامل اللقب.

وكان كويفاس فاز في نهائي العام الماضي على كورينيو بوستا 7-6 (7-4) و6-3.