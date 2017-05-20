دورة روما: هاليب إلى النهائي

وتلتقي هاليب في نهائي الأحد الإسبانية غاربيني موغوروتسا الثالثة أو الأوكرانية إيلينا سفتيولنا الثامنة.



وتسعى الرومانية الى لقبها الثاني هذا الموسم بعدما احتفظت بدورة مدريد الأسبوع الماضي على حساب الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.



وخاضت هاليب (25 عاماً) 23 مباراة نهائية حتى الآن في مسيرتها التي تزخر بـ15 لقباً، إلا أنّه النهائي الأول لها في دورة روما بعدما توقف مشوارها في نصف النهائي عامي 2013 و2015.