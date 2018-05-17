دورة روما: نادال يواصل مشواره دون عناء



واحتاج نادال الى ساعة و22 دقيقة فقط ليتغلب على الكندي الشاب دينيس شابوفالوف (19 عاما) بنتيجة 6-4 و6-1، محققا فوزه الـ20 من أصل 22 مباراة خاضها على الملاعب الترابية هذا الموسم، والـ53 في روما من أصل 59 مباراة له في العاصمة الإيطالية.

وأشار اللاعب الإسباني الى "أني قدمت مباراة قوية. أهدرت بعض الفرص في الضربات العكسية لكن المباراة تغيرت (لصالحه) بعدما كسرت ارساله" في الشوط السابع من المجموعة الأولى.

وواصل "كنت مرتاحا تماما على ارسالي طيلة المباراة... بالمجمل، لا يمكنني التذمر".

ويأمل نادال أن يتخلص من عقدة الدور ربع النهائي التي لازمته في مشاركاته الثلاث الأخيرة في روما، من أجل محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2013 والثامنة في مسيرته، ما سيسمح له باستعادة صدارة تصنيف المحترفين من غريمه السويسري روجيه فيدرر.

وكان نادال فقد الاسبوع الماضي لقبه في دورة مدريد بخسارته في ربع النهائي امام النمسوي دومينيك تييم، في أول خسارة له على الملاعب الترابية منذ نحو عام، ما كلفه التنازل عن صدارة التصنيف لصالح فيدرر الغائب عن موسم الدورات الترابية.

وتوج الاسباني بطلا لدورتي مونتي كارلو وبرشلونة هذا العام للمرة الحادية عشرة في مسيرته قبل سقوطه في مدريد، وهو يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام، المقررة من 27 ايار/مايو حتى 10 حزيران/يونيو.

وسيكون الإيطالي فابيو فونييني العقبة التالية في وجه نادال بعد تخطيه الألماني بيتر غويوفسكي 6-4 و6-4.

ويتفوق نادال بوضوح على منافسه الإيطالي الذي أخرج تييم السادس من الدور السابق، إذ تغلب عليه 10 مرات من أصل 13 مواجهة سابقة، بينها اللقاءات الخمسة الأخيرة.

وبلغ ربع النهائي ايضا الكرواتي مارين سيليتش الرابع بتغلبه على الفرنسي بونوا بير 6-3 و6-4، ليلتقي الإسباني بابلو كارينيو بوستا العاشر الذي فاز بدوره على السلوفيني الياز بيديني 6-4 و6-7 (3-7) و6-2.

وتأهل البلجيكي دافيد غوفان التاسع الى الدور ذاته، مستفيدا من انسحاب الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس حين كانت النتيجة 5-4 لصالح الأخير في المجموعة الثانية، بعد أن خسر الأولى بسهولة 2-6.